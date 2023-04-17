Менеджер Чжана Чжилея: «Мы хотим бой с Фьюри. Наши планы – чемпионский пояс»

Менеджер Чжана Чжилей хочет титульный бой с Тайсоном Фьюри.

«Мы ожидали победы. Я считаю, что Чжилей – лучший тяжеловес в мире. Любой, кто думает иначе, видимо, просто не смотрит бокс.

Есть ли тяжеловес, у которого лучшее резюме за последние 12 месяцев? По сути Чжилей победил Хрговича, а теперь расправился с Джо Джойсом, что было очевидно еще до боя. Мы хотим поговорить с Джорджем Уорреном и устроить бой. Наши планы на будущее – стать чемпионами мира.

У нас миллионы поклонников в Китае и партнерство с TikTok. Люди просыпаются в 5 утра, чтобы заплатить доллар и посмотреть, как Чжан дерется.

Он не молод, 2 мая ему исполнится 40 лет, но мы хотим чемпионские титулы. Нам нужны подобные бои, потому что теперь мы можем сделать их коммерчески успешными в Китае, что раньше было очень трудно», – заявил менеджер серебряного призера Олимпийских игр Чжана Чжилея.

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