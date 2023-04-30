Стерлинг – о бое с Сехудо: «Думал, что фанатам плевать на этот поединок, но они считают его хорошим тестом»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг рассказал, почему ждет боя с Генри Сехудо.

Чемпион UFC в легчайшем весе признался, что удивлен интересом публики к бою против Генри Сехудо.

Напомним, что титульный поединок возглавит турнир UFC 288 в ночь на 7 мая в Нюарке (Нью-Джерси).

«Этот поединок с Генри меня очень волнует. Сначала я думал, что всем плевать, а теперь я вижу, что фанаты действительно ждут его.

Они реально хотят увидеть этот бой, считая, что это хороший тест для меня», – сказал Алджамейн Стерлинг.

Сехудо – Волкановски: «Внимательно следи за поясом, потому что скоро он станет моим, лох!»

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