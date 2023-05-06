Деметриус Джонсон принял вызов Ахметова: «Покажите мне деньги»

Деметриус Джонсон защитил титул ONE, одолев Адриано Мораеса в трилогии, после чего в октагон поднялся казахстанец Кайрат Ахметов.

«Не хочу отнимать его минуту славы, он легенда, ты легенда, брат. Но я хочу драться с такими чемпионами, легендами, ты знаешь, что я следующий. Так что, брат, прими этот бой, давай сделаем отличное шоу!»

«Покажите мне деньги!!», – ответил «Могучий мышонок».

После чего бойцы провели дуэль взглядов.

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