Деметриус Джонсон принял вызов Ахметова: «Покажите мне деньги»

Теги MMA Деметриус Джонсон ONE Championship Sports.ru - Казахстан Кайрат Ахметов Спорт Казахстана

Деметриус Джонсон защитил титул ONE, одолев Адриано Мораеса в трилогии, после чего в октагон поднялся казахстанец Кайрат Ахметов.

«Не хочу отнимать его минуту славы, он легенда, ты легенда, брат. Но я хочу драться с такими чемпионами, легендами, ты знаешь, что я следующий. Так что, брат, прими этот бой, давай сделаем отличное шоу!»
«Покажите мне деньги!!», – ответил «Могучий мышонок».

После чего бойцы провели дуэль взглядов.

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

Казахстанец Кособуцкий близок к встрече с Тайсоном Фьюри: до боя с «цыганским королем» остался один шаг

Шавкату Рахмонову нашли соперника на лучший бой года в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий