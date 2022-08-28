Ахметов о потенциальном бое с чемпионом ONE: «От лиги можно ожидать и другого решения»

Казахстанец Кайрат Ахметов рассказал о своих ожиданиях от потенциального боя за пояс лиги ONE против американца Деметриуса Джонсона:

«Пока официально не объявили, что я следующий претендент на титульный бой. От лиги можно ожидать и другого решения. Сейчас Джонсон будет отдыхать, потом тренировочные сборы, поэтому, я думаю, наш потенциальный поединок может пройти не раньше, чем через 5-6 месяцев. Досадно будет, если лига решит сделать трилогию Джонсон-Мораес.

В топ пять американец подрался со всеми, я также, поэтому логично нам оспорить титул короля наилегчайшего веса. Не буду лукавить, я настраивался на Мораеса. Я считал его фаворитом, но в глубине души болел за Джонсона. Он живая легенда, я когда начал свой путь в единоборствах равнялся на него. Для меня это бой мечты.

Я всегда говорю: «Тренируйся до тех пор, пока твой кумир не станет твоим соперником. Не сейчас, то когда? Если наш поединок анонсируют, то я сделаю все, что в моих руках, чтобы выиграть пояс. Я не умоляю его заслуги, он живая легенда, но у него тоже 2 руки – 2 ноги, а я верю в свои силы. Я знаю на что я способен и это мой шанс заявить о себе на весь мир».

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