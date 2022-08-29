Джонсон о вызове Ахметова: «Я не против»

Чемпион ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон ответил на вопрос о возможном поединке с Кайратом Ахметовым:

«Я не против дать титульный шанс Кайрату Ахметову, но все будет зависеть от решения промоушена. Я просто благодарен и благословлен тем, что нахожусь в таком положении.

Ничего, кроме уважения Адриано. Мы оба побывали в нокаутах. Так что я уверен, что он поедет домой, отдохнет, внесет коррективы. Я тоже отправлюсь домой, внесу коррективы и отдохну. А затем я встречусь либо с Адриано, либо с Кайратом».

Ахметов сразу после победы Джонсона над Адриано Мораесом обратился к чемпиону, вызвав того на бой. Кайрат также владел титулом, но затем проиграл его Мораесу в реванше.

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