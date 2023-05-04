Журналист Хельвани – о Нганну: «Он хотел гарантий, что сопернику не заплатят ниже определенной суммы. Кто-то еще за это борется?»
Фрэнсис Нганну требовал от руководства ONE, чтобы его соперники получали хороший гонорар.
«Фрэнсис просил гарантий, что его соперники будут зарабатывать хорошие суммы денег в боях с ним.
Я не знаю, о каких цифрах шла речь. Но он хотел гарантий, что бойцу не заплатят ниже определенной суммы. Скажите, кто-то еще за это борется?» – заявил журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, ранее глава лиги ONE заявил, что Нганну требовал от промоушена место в совете директоров и право назначать гонорары бойцам, поэтому они приостановили переговоры и отказались от идеи подписывать камерунца.
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Ты был очень активной частью этого абсурда. И продолжаешь подпитывать фантазии Нганну о его роли страдальца и чуть ли не представителя всех бойцов планеты против невидимой и злой руки рынка, благодаря чему, промоушены, выслушивая весь этот соц. бред про гарантии и оплаты бойцов - принимают его за идиота и публично прекращают с ним переговоры.
Так сильно ненавидит лысого, что готов уже с помощью таких вот инструментов ломать челу карьеру. С его то опытом в журналистике ММА и бокса - он все расклады прекрасно знал заранее, но не задал ни единого правильного вопроса Фрэнсису, чтобы посеять хоть чуть-чуть сомнений в его голове).