Журналист Хельвани – о Нганну: «Он хотел гарантий, что сопернику не заплатят ниже определенной суммы. Кто-то еще за это борется?»

Теги UFC MMA Фрэнсис Нганну ONE Championship Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну требовал от руководства ONE, чтобы его соперники получали хороший гонорар.

«Фрэнсис просил гарантий, что его соперники будут зарабатывать хорошие суммы денег в боях с ним.

Я не знаю, о каких цифрах шла речь. Но он хотел гарантий, что бойцу не заплатят ниже определенной суммы. Скажите, кто-то еще за это борется?» – заявил журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, ранее глава лиги ONE заявил, что Нганну требовал от промоушена место в совете директоров и право назначать гонорары бойцам, поэтому они приостановили переговоры и отказались от идеи подписывать камерунца.

Глава ONE FC – о запросах Нганну: «Он хотел место в совете директоров и определять гонорар соперника»

Хельвани намекнул на переход Нганну в PFL: «Фрэнсис не пошел в ONE, потому что уже связан с кем-то устно»

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7 комментариев

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Oleg Where
А разве не ты, Ариель, со своими коллегами, в своих интервью с Нганну, да и в твиттере - активно форсил и вбивал в голову нигерийцу что он хоть завтра может подписать контракт на 50кк с Фьюри/Джошуа/Уайлдером?

Ты был очень активной частью этого абсурда. И продолжаешь подпитывать фантазии Нганну о его роли страдальца и чуть ли не представителя всех бойцов планеты против невидимой и злой руки рынка, благодаря чему, промоушены, выслушивая весь этот соц. бред про гарантии и оплаты бойцов - принимают его за идиота и публично прекращают с ним переговоры.

Так сильно ненавидит лысого, что готов уже с помощью таких вот инструментов ломать челу карьеру. С его то опытом в журналистике ММА и бокса - он все расклады прекрасно знал заранее, но не задал ни единого правильного вопроса Фрэнсису, чтобы посеять хоть чуть-чуть сомнений в его голове).
+11
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+10
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Егор Малахов
Дада, конечно
+2
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+1
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besik
Робин гуд темного разлива 🤣🤣🤣
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