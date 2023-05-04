Журналист Хельвани – о Нганну: «Он хотел гарантий, что сопернику не заплатят ниже определенной суммы. Кто-то еще за это борется?»

Фрэнсис Нганну требовал от руководства ONE, чтобы его соперники получали хороший гонорар.

«Фрэнсис просил гарантий, что его соперники будут зарабатывать хорошие суммы денег в боях с ним.

Я не знаю, о каких цифрах шла речь. Но он хотел гарантий, что бойцу не заплатят ниже определенной суммы. Скажите, кто-то еще за это борется?» – заявил журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, ранее глава лиги ONE заявил, что Нганну требовал от промоушена место в совете директоров и право назначать гонорары бойцам, поэтому они приостановили переговоры и отказались от идеи подписывать камерунца.

Глава ONE FC – о запросах Нганну: «Он хотел место в совете директоров и определять гонорар соперника»

Хельвани намекнул на переход Нганну в PFL: «Фрэнсис не пошел в ONE, потому что уже связан с кем-то устно»