Чейл Соннен о следующем сопернике Рахмонова: «Есть только один человек – Усман»

Экс-боец UFC Чейл Соннен предположил, что непобежденный боец из Казахстана Шавкат Рахмонов может провести поединок с бывшим чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом:

«Мы считаем, что Бернс и Мухаммад бьются за звание претендента на титул. Тогда с кем может подраться Рахмонов? Кого можно продать аудитории, кто мог бы выйти против парня с рекордом 17-0, который находится в одном поединке от титула?

Есть только один человек — это Камару Усман. Если Рахмонов укажет пальцем на Усмана, то это будет бой за звание претендента номер один. И что бы ни случилось в бою Бернса и Мухаммада 7 мая, будет выглядеть так, будто этого вообще не было»

Белал Мухаммад и Гилберт Бернс подерутся 7 мая в со-главном событии турнира UFC 288 в Ньюарке.

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