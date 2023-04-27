Даниэль Кормье: «Как, черт возьми, можно было начать драку с Нейтом Диазом?»

Даниэль Кормье прокомментировал уличную драку с участием Нейта Диаза.

«Я немного раздражен всей ситуацией. На арест Нейта выдан ордер, его пытаются засудить. Как, черт возьми, можно было начать драку с ? Этот парень опасен. Он знает, что такое самооборона.

Если ты решил спровоцировать Нейта на драку, то будь готов к тому, что он побьет тебя. Ты получаешь то, что заслуживаешь», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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Смит – о скандале с Диазом: «Не знаю, с чего началось. Если кто-то нападет на меня, я буду драться»