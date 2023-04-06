Представлен официальный постер UFC 288

Официальный твиттер-аккаунт UFC презентовал постер турнира UFC 288, который состоится 7 мая в Ньюарке.

Главным событием турнира станет бой между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом за пояс в легчайшем весе.

Стерлинг – действующий чемпион дивизиона. Сехудо владел поясом в 2020 году.

Сехудо считает себя лучше Стерлинга: «Он выиграл пояс актерской игрой»

Стерлинг ответил Сехудо: «Я приду к тебе домой, положу ноги на диван и прикажу принести мне стакан молока»