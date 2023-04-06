Представлен официальный постер UFC 288

Теги UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Официальный твиттер-аккаунт UFC презентовал постер турнира UFC 288, который состоится 7 мая в Ньюарке.

Главным событием турнира станет бой между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом за пояс в легчайшем весе.

Стерлинг – действующий чемпион дивизиона. Сехудо владел поясом в 2020 году.

Сехудо считает себя лучше Стерлинга: «Он выиграл пояс актерской игрой»

Стерлинг ответил Сехудо: «Я приду к тебе домой, положу ноги на диван и прикажу принести мне стакан молока»

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6 комментариев

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j30
а ведь ровно год назад в это время ян стрелинг 2 бой намечался, и ян был явным фаворитом , спустя год как же все поменялось , теперь ему до титульника как до луны
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Михаил Зюбин
Господи, я подумал, что, под этим постером 288 комментариев)
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Aram Ambarsumyan
Красивый постер!
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keyb0ard_warrior
Ответ Ruslan Isaev
А ты у нас положенец я посмотрю? Определяеш кто шакал а кто циркач. Кто ты воин ?
"положенец" "Определяеш" - Русик, а ты сидевший я смотрю? Или просто ровный пацанчик с района?
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Ruslan Isaev
Ответ keyb0ard_warrior
Cлабенький кард конечно, на уровне Fight Night, НО мэйн-ивент обещает быть весёлым. Мексиканский шакал против ямайского циркача-симулянта - вангую нас ждет какая нить лютая кринжатина типа взаимного нокаута
А ты у нас положенец я посмотрю? Определяеш кто шакал а кто циркач.
Кто ты воин ?
+9
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keyb0ard_warrior
Cлабенький кард конечно, на уровне Fight Night, НО мэйн-ивент обещает быть весёлым. Мексиканский шакал против ямайского циркача-симулянта - вангую нас ждет какая нить лютая кринжатина типа взаимного нокаута
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-8
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