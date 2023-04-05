Гастелум – о бое Стерлинга и Сехудо: «Ставлю дом на победу Генри»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Келвин Гастелум Алджамейн Стерлинг Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Келвин Гастелум поделился ожиданиями от поединка между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Сехудо – это постоянное напоминание о том, что такое быть чемпионом. Он все время тренируется, работает в зале каждый день. Всегда приходит первым, а уходит последним.

Я очень рад его возвращению. Верю, что он может побить любого. У меня нет сомнений в том, что поднимут именно его руку. Ставлю на это дом», – сказал Гастелум.

Сехудо и Стерлинг подерутся на турнире UFC 288 в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

О’Мэлли: «Подерусь с победителем боя Сехудо – Стерлинг»

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