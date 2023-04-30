Bare Knuckle FC: Перри победил Рокхолда, Альварес сильнее Мендеса

Теги Бен Ротвелл Эдди Альварес Люк Рокхолд Чед Мендеc Майк Перри Bare Knuckle Бокс/MMA/UFC

Майкл Перри нокаутировал Люка Рохколда в главном событии Bare Knuckle FC.

В Денвере (Колорадо) состоялся турнир Bare Knuckle FC 41, в главном событии которого прошел бой в среднем весе между Майклом Перри и Люком Рокхолдом. Перри победил техническим нокаутом во втором раунде (сдача соперника).

Другие бои турнира:

Эдди Альварес победил Чеда Мендеса раздельным решением судей (47–46, 46–47, 47–46);

Кристин Фереа победила Бек Роулингс техническим нокаутом (остановка врачом) во втором раунде;

Бен Ротвелл победил Джоша Коуплэнда техническим нокаутом (остановка угловым) в третьем раунде.

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6 комментариев

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Имя Фамилия
Рокхолду это хоть зачем нужно? Он вроде как лицом деньги зарабатывает, теперь без зубов и с дыркой в губе остался.
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Bosniec
А что думал Рокхолд, когда подписывался в BKFC? Что его будут гладить по лицу ладошками? Сечки в этом промоушене и другие изуродования лица происходят куда чаще, чем в UFC, а тут прокусил губу и слился.
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Костя Петров
Ничья в бою Альвареса с Мендесом была бы справедливей
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Val Smith
Ответ Имя Фамилия
Рокхолду это хоть зачем нужно? Он вроде как лицом деньги зарабатывает, теперь без зубов и с дыркой в губе остался.
Ну у него контракт уже видимо к концу подошел. Подписывал его он в ранге чемпиона.
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АРХАТ
Ответ Bosniec
А что думал Рокхолд, когда подписывался в BKFC? Что его будут гладить по лицу ладошками? Сечки в этом промоушене и другие изуродования лица происходят куда чаще, чем в UFC, а тут прокусил губу и слился.
Наблюдая последние его бои складывается ощущение, что его болтает даже от промахов соперников)
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