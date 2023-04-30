Bare Knuckle FC: Перри победил Рокхолда, Альварес сильнее Мендеса

Майкл Перри нокаутировал Люка Рохколда в главном событии Bare Knuckle FC.

В Денвере (Колорадо) состоялся турнир Bare Knuckle FC 41, в главном событии которого прошел бой в среднем весе между Майклом Перри и . Перри победил техническим нокаутом во втором раунде (сдача соперника).

Другие бои турнира:

победил Чеда Мендеса раздельным решением судей (47–46, 46–47, 47–46);

Кристин Фереа победила Бек Роулингс техническим нокаутом (остановка врачом) во втором раунде;

Бен Ротвелл победил Джоша Коуплэнда техническим нокаутом (остановка угловым) в третьем раунде.

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