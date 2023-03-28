Обновленные рейтинги UFC: Петр Ян остался на четвертом месте в легчайшем дивизионе

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Кори Сэндхаген Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

UFC обновил официальные рейтинги после турнира в Сан-Антонио (Техас), в главном событии которого Кори Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей.

Сэндхаген занял место Веры в рейтинге, став третьим претендентом на титул. Марлон опустился на пятую строчку. Россиянин Петр Ян остался на четвертом месте в списке.

Самый удобный соперник для реанимации карьеры Яна – переоцененный нокаутер, который претендует на пояс

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1 комментарий

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Ko Vi
с Сэндхагеном у Пети норм бой был
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