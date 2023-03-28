Обновленные рейтинги UFC: Петр Ян остался на четвертом месте в легчайшем дивизионе

обновил официальные рейтинги после турнира в Сан-Антонио (Техас), в главном событии которого Кори Сэндхаген победил раздельным решением судей.

Сэндхаген занял место Веры в рейтинге, став третьим претендентом на титул. Марлон опустился на пятую строчку. Россиянин Петр Ян остался на четвертом месте в списке.

Самый удобный соперник для реанимации карьеры Яна – переоцененный нокаутер, который претендует на пояс