Джастин Гейджи: «Нахожусь на заключительном этапе своей карьеры»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи заявил, что планирует завершить спортивную карьеру к 37 годам.

«Я хочу прекратить заниматься этим к 37 годам. Сейчас мне 34. У меня еще есть два-три года, а это приличный срок. Хотя не так уж это и много, ведь я занимаюсь единоборствами уже 15 лет.

Так что можно сказать, что я нахожусь на заключительном этапе своей карьеры. Не собираюсь заниматься этим вечно», – заявил Гейджи.

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5 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Ответ mister1
Судя по завершению карьеры Хабиба, то 31 год уже вечность 😂😂🤣🤡🤡
Хабиб очень вовремя закончил, заработал достаточно. Необязательно ждать, пока мозг превратится в жиле.
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Sobachkin
Последний заход. Жаль в борьбе снова удушение и все
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sanek maloi
В каких зарубах для лёгкого веса участвовал Гейджи, голова у не каждого выдержит, странно что до сих пор держит, примеров много и это печально для его здоровья.
+3
0
+3
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mister1
Ответ Даулет Абдрахманбек
37 это уже вечность для легкого веса
Судя по завершению карьеры Хабиба, то 31 год уже вечность 😂😂🤣🤡🤡
+2
-2
0
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Даулет Абдрахманбек
37 это уже вечность для легкого веса
+1
0
+1
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