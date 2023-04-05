Джастин Гейджи: «Нахожусь на заключительном этапе своей карьеры»

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи заявил, что планирует завершить спортивную карьеру к 37 годам.

«Я хочу прекратить заниматься этим к 37 годам. Сейчас мне 34. У меня еще есть два-три года, а это приличный срок. Хотя не так уж это и много, ведь я занимаюсь единоборствами уже 15 лет.

Так что можно сказать, что я нахожусь на заключительном этапе своей карьеры. Не собираюсь заниматься этим вечно», – заявил Гейджи.

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