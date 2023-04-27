Чимаев ответил фанату на вопрос о бое с Рахмоновым: «Волки кошек не боятся»
Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев в социальных сетях ответил на вопрос одного из пользователей, спросившего у Чимаева, боится ли он драться с Шавкатом Рахмоновым.
«Чимаев, братишка, ты конкретно скажи, пожалуйста. Боишься с казахским тигром, Шавкатом Рахмоновым подраться?» – написал фанат.
«Волки кошек не боятся. Казах, не забывай», – ответил Чимаев.
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