Чимаев ответил фанату на вопрос о бое с Рахмоновым: «Волки кошек не боятся»

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев в социальных сетях ответил на вопрос одного из пользователей, спросившего у Чимаева, боится ли он драться с Шавкатом Рахмоновым.

«Чимаев, братишка, ты конкретно скажи, пожалуйста. Боишься с казахским тигром, Шавкатом Рахмоновым подраться?» – написал фанат.

«Волки кошек не боятся. Казах, не забывай», – ответил Чимаев.

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