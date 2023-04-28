Шон О’Мэлли – о разводе Адесаньи: «Девушки могут быть влюблены, а потом что-то случается и эти сучки сходят с ума»

Шон О’Мэлли считает, что девушка Исраэля Адесаньи не имеет права на половину имущества.

«Я не знаю, какие были у них отношения, потому что даже не был в курсе того, что у него есть девушка или кто-то еще, но хотеть забрать половину его дерьма... хотеть половину того, что он сделал, это абсолютно смешно. Будь счастлив, Иззи, дай ей тысячу баксов, с ней все будет в порядке.

Может быть, если бы они были вместе уже 15 лет, с самого начала, когда она не работала, потому что постоянно готовила ему еду, делала массаж, помогала в тренажерном зале, тогда я бы согласился. Определенно не на половину, никакой, нахрен, половины, но можно было бы отдать ей неплохую сумму.

Я это к тому, чувак, что девушки могут быть влюблены, а потом что-то случается и эти сучки сходят с ума», – сказал боец UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

По слухам, бывшая девушка чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи хочет забрать половину состояния бойца.

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