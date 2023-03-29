Официально: Бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях в следующем бое подерется с американцем .

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе состоится 20 мая на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

В последний раз Хэйни дрался в октябре-2022, когда победил Джорджа Камбососа-младшего единогласным решением судей. Ломаченко в последнем поединке выиграл у Джамейна Ортиса.

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