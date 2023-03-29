Официально: Бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хэйни Ломаченко - Хэйни Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в следующем бое подерется с американцем Дэвином Хэйни.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе состоится 20 мая на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

В последний раз Хэйни дрался в октябре-2022, когда победил Джорджа Камбососа-младшего единогласным решением судей. Ломаченко в последнем поединке выиграл у Джамейна Ортиса.

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2 комментария

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Ответ Isa Babaev
55 на 45 в пользу Хейни, Лома не такой уж лютый как раньше, возраст дает о себе знать
Всё зависит от подготовки Ломы. Будет нормально готовиться и обойдётся без травм, то есть все шансы увидеть прежнего Лому
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Isa Babaev
55 на 45 в пользу Хейни, Лома не такой уж лютый как раньше, возраст дает о себе знать
0
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0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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