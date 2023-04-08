Алекс Перейра – Адесанье: «Я сниму его ошейник и вышвырну как собаку»
Алекс Перейра и Исраэль Адесанья обменялись угрозами после битвы взглядов в преддверии UFC 287.
«Завтра все закончится за один раунд», – заявил Адесанья.
Перейра ответил: «Я сниму его ошейник и вышвырну как собаку».
UFC 287 пройдет в ночь на 9 апреля. Бой Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи станет главным событием турнира.
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