Алекс Перейра – Адесанье: «Я сниму его ошейник и вышвырну как собаку»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра и Исраэль Адесанья обменялись угрозами после битвы взглядов в преддверии UFC 287.

«Завтра все закончится за один раунд», – заявил Адесанья.

Перейра ответил: «Я сниму его ошейник и вышвырну как собаку».

UFC 287 пройдет в ночь на 9 апреля. Бой Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи станет главным событием турнира.

Адесанья пришел на пресс-конференцию в ошейнике: «Я пес»

Адесанья – киллер UFC, который потух из-за смены стратегии. Хотя сравнивался с Джонсом 

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5 комментариев

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Kanan Jarrus
перейра такое смелый до первого борца, поскорей бы чимаев вытер им октагон
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Фикиск Фусов
На перейру полторы тысячи рублей
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AshAsh
Алекс будет нокаутирован в первом раунде
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murdarah
Иззи:
"Человек собаке друг, это знают все вокруг!"
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mister1
Проиграл 3 раза этому парню, проиграет и 4ый раз. Тут уже психологически тяжело будет выходить против него
+2
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