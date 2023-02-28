Хасиев – про покупку AMC Fight Nights: «Речь идет о поглощении всех топовых лиг на российском пространстве, вот и все»

Глава ACA Майрбек Хасиев назвал цель покупки промоушена .

«Надо немного потерпеть, и будет информация – сейчас я не могу вам конкретно что-то сказать по этому поводу.

Да, у нас была идея, мы это обсуждали, мы работали над этим, и, в принципе, процесс не прекращен и не остановился. Скорее всего, в марте-апреле узнаете все.

По большому счету, покупать AMC Fight Nights смысла нет, но речь идет о поглощении всех топовых лиг на российском пространстве, вот и все. Цель ясна, примерно. Поглощая, мы можем сделать что-то новое. Что из этого выйдет, мы поймем тогда, когда это возьмем», – сказал Хасиев.

Гаджиев – об уходе из Fight Nights: «Лига может существовать без меня, но выглядеть будет по-другому»