Хасиев – про покупку AMC Fight Nights: «Речь идет о поглощении всех топовых лиг на российском пространстве, вот и все»

Теги MMA AMC Fight Nights ACA Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Глава ACA Майрбек Хасиев назвал цель покупки промоушена AMC Fight Nights.

«Надо немного потерпеть, и будет информация – сейчас я не могу вам конкретно что-то сказать по этому поводу.

Да, у нас была идея, мы это обсуждали, мы работали над этим, и, в принципе, процесс не прекращен и не остановился. Скорее всего, в марте-апреле узнаете все.

По большому счету, покупать AMC Fight Nights смысла нет, но речь идет о поглощении всех топовых лиг на российском пространстве, вот и все. Цель ясна, примерно. Поглощая, мы можем сделать что-то новое. Что из этого выйдет, мы поймем тогда, когда это возьмем», – сказал Хасиев.

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1 комментарий

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Andreir888
Однако! Похоже, у парней планы создать российский UFC))
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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