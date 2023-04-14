Ермеков отказал АСА. К нему есть интерес со стороны Bellator
Даурен Ермеков не стал подписывать контракт с лигой АСА и не примет участие в гран-при лиги в среднем весе.
С большой долей вероятности, казахстанский боец проведет следующий на совместном турнире NAIZA FC и Ural FC против чемпиона NAIZA Руслана Шамилова. Примерные даты турнира – конец июня или начало июля.
Также есть информация, что Дауреном Ермековым интересуется американская лига Bellator.
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