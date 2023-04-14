Ермеков отказал АСА. К нему есть интерес со стороны Bellator

Теги MMA Bellator ACA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Даурен Ермеков не стал подписывать контракт с лигой АСА и не примет участие в гран-при лиги в среднем весе.

С большой долей вероятности, казахстанский боец проведет следующий на совместном турнире NAIZA FC и Ural FC против чемпиона NAIZA Руслана Шамилова. Примерные даты турнира – конец июня или начало июля.

 Также есть информация, что Дауреном Ермековым интересуется американская лига Bellator.

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