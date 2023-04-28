Магомед Исмаилов – о кулачных боях: «Ничего не может произойти, чтобы я появился в кулачных боях. Такой суммы нет»

Теги MMA Магомед Исмаилов Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Боец Магомед Исмаилов заявил, что не будет участвовать в кулачных боях ни за какие деньги.

«Ничего не может произойти, чтобы я появился в кулачных боях. Такой суммы нет. Раньше я любил вкидывать, называя деньги, которые мне не предложат. Сейчас я бы сказал, что это… 10 миллионов долларов. Я могу сказать, что за 10 миллионов долларов залечу в эту тему, но я же знаю, что их мне никто не даст.

Я уже несколько раз высказывался насчет голых кулаков. Спорт развивается, и я за тот спорт, который спрогрессировал, где появились перчатки, которые потом стали еще лучше. А голые кулаки – мы можем еще одно направление открыть: кто‑то с топором, кто‑то с копьем. И пошли в рубку. Кто‑то может заплатить, чтобы закинуть какое‑то оружие в клетку. Много крови будет.

Я не хочу никого обижать, кто выступает в кулачке, но по факту скажу: «Не идите драться в кулачку, ребята. Даже туда, где бьют по лицу, не идите. Лучше занимайтесь вольной борьбой, джиу‑джитсу – это мой совет молодежи. Это я говорю как человек, который наступил на эти грабли и получил по лбу», – сказал российский боец MMA Магомед Исмаилов.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Адекватно конечно, все эти удары в голову даром не пройдут
0
0
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ErZh
есть
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