«В России нет актера лучше, чем я». Магомед Исмаилов сыграл бандита в новом сериале на ТНТ

Российский боец Магомед Исмаилов снялся в сериале «Кафе «Куба», который выйдет на телеканале ТНТ.

Боец сыграл роль провинциального бандита, который хочет выбить долг у сына главной героини.

«Играть самого себя оказалось сложнее, потому что люди знают тебя и твои реакции. И если нужно засмеяться, то нужно сделать это натурально, чтобы никто не сказал, мол, это не Магомед Исмаилов, он не так смеется в жизни.

Нужно выдавать искренность: если смеешься – то по настоящему, если переживаешь – то как в жизни. Играть какого то персонажа в этом плане проще: ты можешь засмеяться так, как тебе хочется, как ты это видишь. И люди поймут, что в сериале «Кафе «Куба» Магомед Исмаилов играет бандита, и этот бандит смеется именно так.

Хочу сниматься в кино, это интересно, мне понравилось. Скажу так: в России нет актера лучше, чем я. Я пока только разогреваюсь. Скоро вы все об этом узнаете», – сказал Исмаилов пресс-службе ТНТ.

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