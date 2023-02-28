«В России нет актера лучше, чем я». Магомед Исмаилов сыграл бандита в новом сериале на ТНТ

Теги MMA средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов снялся в сериале «Кафе «Куба», который выйдет на телеканале ТНТ.

Боец сыграл роль провинциального бандита, который хочет выбить долг у сына главной героини.

«Играть самого себя оказалось сложнее, потому что люди знают тебя и твои реакции. И если нужно засмеяться, то нужно сделать это натурально, чтобы никто не сказал, мол, это не Магомед Исмаилов, он не так смеется в жизни.

Нужно выдавать искренность: если смеешься – то по настоящему, если переживаешь – то как в жизни. Играть какого то персонажа в этом плане проще: ты можешь засмеяться так, как тебе хочется, как ты это видишь. И люди поймут, что в сериале «Кафе «Куба» Магомед Исмаилов играет бандита, и этот бандит смеется именно так.

Хочу сниматься в кино, это интересно, мне понравилось. Скажу так: в России нет актера лучше, чем я. Я пока только разогреваюсь. Скоро вы все об этом узнаете», – сказал Исмаилов пресс-службе ТНТ.

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5 комментариев

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Прогноз Черданцева
Ответ evil
На первой серии выдохся
На втором дубле пошла реклама на 30 минут)
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Кую коней
Хмм, а в чем актерская игра была? С такой внешностью и играть-то не пришлось
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Barsa! bolshe chem klub
заслуженный артист ММА
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Cruel Snake
А Куценко?
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evil
На первой серии выдохся
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