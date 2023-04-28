Мариф Пираев – об отъезде в сентябре из-за мобилизации: «Я по этому поводу ничего не говорил. Повестка мне не приходила»

Теги MMA Мариф Пираев Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Мариф Пираев прокомментировал слухи, что он уезжал из России из-за мобилизации.

«Люди всегда будут говорить, им все равно – выиграешь ты или проиграешь. Я тогда просто написал текст в соцсети и все. А так, я по этому поводу ничего не говорил. Мне ничего не приходило. Если бы мне пришла повестка, то я бы пошел в военкомат. Я спортсмен, я тренируюсь, поэтому оставил это без комментариев. Возможно, стоило что-то сказать», — заявил российский боец MMA Мариф Пираев.

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3 комментария

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Крыс Пол
Всё верно, спортсмены не должны участвовать в боевых действиях. Если все спортсмены уйдут на фронт, то кто будет развлекать людей?
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сервисник
Ответ los merengues
Зачем оправдываться вообще? Будто нормальный человек не уехал бы в такой ситуации, если б была возможность.
Ну есть, не уехал! Смысл, если тебя и здесь никто не найдёт)
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