Мариф Пираев – об отъезде в сентябре из-за мобилизации: «Я по этому поводу ничего не говорил. Повестка мне не приходила»

Боец ММА Мариф Пираев прокомментировал слухи, что он уезжал из России из-за мобилизации.

«Люди всегда будут говорить, им все равно – выиграешь ты или проиграешь. Я тогда просто написал текст в соцсети и все. А так, я по этому поводу ничего не говорил. Мне ничего не приходило. Если бы мне пришла повестка, то я бы пошел в военкомат. Я спортсмен, я тренируюсь, поэтому оставил это без комментариев. Возможно, стоило что-то сказать», — заявил российский боец MMA Мариф Пираев.

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