Президент AMC Fight Night о турнире в Казахстане: «Главный бой Тахтай – Пираев, в соглавном защита титула Жусупова»

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев о возможном турнира лиги в Казахстане:

«Не знаю, насколько это Уау. Но мне несколько раз попадался бой Марифа Пираева и Василия Тахтая. Если бы я делал турнир в Казахстане, то этот бой бы сделал главным. В качестве соглавного дал бы возможность выступить перед местной публикой нашему чемпиону Сабиту Жусупову. Для Сабита была бы защита пояса дома – это круто, всегда земляки поддержат, а Тахтай – Пираев – это противостояние двух медийных ребят. Вот так я представляю турнир, сделаем мы его или нет? Два года Казахстан был в красной зоне, потом известные события и сейчас ситуация вновь благоприятная для каких-то совместных действий. Поэтому я бы попробовал провести турнир в Казахстане в этом году. Но есть много деталей, но предпосылки есть»

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