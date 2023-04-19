Мариф Пираев: «Гаджиев мне говорил, что я еще молод, успею в UFC. Считаю, что мы ошиблись

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Мариф Пираев Бокс/MMA/UFC

Мариф Пираев жалеет, что не попал в UFC.

«Когда я прошел Бенджамина Бринсу (в 2013 году), мне столько предложений посыпалось, такие менеджеры писали! Менеджер Жоржа Сен-Пьера и других серьезных чемпионов. А я что? Молодой, ничего не понимал. Считал неправильным уходить при первом выгодном предложении.

Все предложения переправлял Камилу Гаджиеву. Он мне говорил, что я еще молод, успею в UFC. Считаю, что мы ошиблись. Нужно было в этот момент залететь. Тогда из России было мало народу в UFC. Лучше драться там, ты будешь расти, и зарабатывать другие деньги», – сказал боец MMA Мариф Пираев.

21 апреля Пираев проведет бой по правилам кикбоксинга против Родриго Капораля.

Мариф Пираев: «Для особо интересующихся поясню – повесток я не получал, нужно будет Родину защищать – защитим. Я от армии никогда не косил, честно отслужил положенное мне!»

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10 комментариев

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Juninho P.
Гаджиев тот ещё скунс
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Эрдем Эрдем
Своей головы на плечах видимо не было, теперь всю жизнь будет винить Гаджиева
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ST-L
виноваты все, кроме Марифа
+2
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jonnysilverhand01
Какой там UFC 🤣
+2
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Alex G
Нашёл кого слушать
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Костя Кот
мерзкий гаджиев
+6
-6
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OKUZ
А что Гаджиев должен был ответить мой промоушен г.вно,езжай в ЮФС???!!!
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Hhh Rassss
дальше топ 10 он не прошел бы
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RAMIK
Ответ Костя Кот
мерзкий гаджиев
Его бы переехали там и вернулся бы никому не нужный. А так он сейчас зарабатывает неплохие деньги.
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