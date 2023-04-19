Мариф Пираев: «Гаджиев мне говорил, что я еще молод, успею в UFC. Считаю, что мы ошиблись

Мариф Пираев жалеет, что не попал в UFC.

«Когда я прошел Бенджамина Бринсу (в 2013 году), мне столько предложений посыпалось, такие менеджеры писали! Менеджер Жоржа Сен-Пьера и других серьезных чемпионов. А я что? Молодой, ничего не понимал. Считал неправильным уходить при первом выгодном предложении.

Все предложения переправлял Камилу Гаджиеву. Он мне говорил, что я еще молод, успею в UFC. Считаю, что мы ошиблись. Нужно было в этот момент залететь. Тогда из России было мало народу в UFC. Лучше драться там, ты будешь расти, и зарабатывать другие деньги», – сказал боец MMA Мариф Пираев.

21 апреля Пираев проведет бой по правилам кикбоксинга против Родриго Капораля.

Мариф Пираев: «Для особо интересующихся поясню – повесток я не получал, нужно будет Родину защищать – защитим. Я от армии никогда не косил, честно отслужил положенное мне!»