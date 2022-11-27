Тахтай о бое с Пираевым: «Мы должны были встретиться еще в 2017 году»

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Казахстанский непобежденный боец ММА Василий Тахтай (9-0) рассказал о своем бое против Марифа Пираева: 

«Мы договорились, уже подписаны документы. Не могу назвать дату, но мы еще в 2017 году в WFCA должны были встретиться, но он не прошел Тофика Мусаева, а потом ушел из лиги. Так что история возвращается» 

Бой Тахтай – Пираев пройдет в рамках лиги RUH.

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