Тахтай о бое с Пираевым: «Мы должны были встретиться еще в 2017 году»

Казахстанский непобежденный боец ММА Василий Тахтай (9-0) рассказал о своем бое против Марифа Пираева:

«Мы договорились, уже подписаны документы. Не могу назвать дату, но мы еще в 2017 году в WFCA должны были встретиться, но он не прошел Тофика Мусаева, а потом ушел из лиги. Так что история возвращается»

Бой Тахтай – Пираев пройдет в рамках лиги RUH.

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