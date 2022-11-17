Непобежденный Василий Тахтай вернется ради боя с Пираевым

Казахстанский боец ММА Василий Тахтай (9-0) вернётся в октагон ради боя с Марифом Пираевым (27-4-1).

Этот поединок состоится в рамках казахстанского промоушена RUH FC. Дата боя пока не называется.

Василий в 2017 году приостановил свою карьеру, сконцентрировавшись на тренерском деле, вернулся в октагон в 2021 году, задушив Роджера Сампайо в рамках турнира BRAVE.

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