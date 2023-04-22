Мариф Пираев победил Родриго Капораля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Теги MMA Мариф Пираев Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел бой по правилам кикбоксинга между Марифом Пираевым и Родриго Капоралем.

Пираев победил единогласным решением судей. Во втором раунде он отправил соперника в нокдаун.

В июне-2022 Пираев проиграл Нариману Аббасову техническим нокаутом во втором раунде на турнире AMC Fight Nights.

Бойцовский клуб РЕН ТВ: Шлеменко победил Эномото, Янькова и Бостанжи завершили бой вничью 

Мариф Пираев: «Гаджиев мне говорил, что я еще молод, успею в UFC. Считаю, что мы ошиблись»

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3 комментария

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h9zbx6jdsd
По-другому быть не могло. Пираев скатилась до уровня этой зашкварной лиги
Печаль
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jonnysilverhand01
Капораль абсолютно никакой, очередной «проходной мешок» для пираева, гаджиев молодец, умеет выбирать соперников для своих подопечных …
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