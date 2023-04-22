Мариф Пираев победил Родриго Капораля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел бой по правилам кикбоксинга между Марифом Пираевым и Родриго Капоралем.

Пираев победил единогласным решением судей. Во втором раунде он отправил соперника в нокдаун.

В июне-2022 Пираев проиграл Нариману Аббасову техническим нокаутом во втором раунде на турнире AMC Fight Nights.

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