Шон Стриклэнд – о бое Пола и Диаза: «Легковес подерется со стероидным тиктокером»

Теги Нейт Диаз бокс Джейк Пол Шон Стриклэнд Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд резко высказался о поединке между Джейком Полом и Нейтом Диазом.

«Бой Пола и Диаза – это какая-то шутка. Нет, я не против того, что они хотят заработать на всем этом цирке. Но меня раздражает тот факт, что уже закончивший карьеру легковес собирается драться со стероидным 80-килограммовым тиктокером, который проиграл боксеру-любителю Томми Фьюри.

Хватит смотреть это дерьмо!» – написал средневес UFC Шон Стриклэнд в социальных сетях.

Поединок по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится в ночь на 6 августа в Далласе, штат Техас.

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1 комментарий

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jonnysilverhand01
Диаз такой бетон, пол это вообще мешок
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