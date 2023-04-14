Шон Стриклэнд – о бое Пола и Диаза: «Легковес подерется со стероидным тиктокером»

Шон Стриклэнд резко высказался о поединке между Джейком Полом и Нейтом Диазом.

«Бой Пола и Диаза – это какая-то шутка. Нет, я не против того, что они хотят заработать на всем этом цирке. Но меня раздражает тот факт, что уже закончивший карьеру легковес собирается драться со стероидным 80-килограммовым тиктокером, который проиграл боксеру-любителю Томми Фьюри.

Хватит смотреть это дерьмо!» – написал средневес UFC Шон Стриклэнд в социальных сетях.

Поединок по правилам бокса между и состоится в ночь на 6 августа в Далласе, штат Техас.

Шон Стрикленд: «Мне надоело иметь дело с гребаными индийцами в сфере обслуживания»

Джейк Пол – фаворит боя с Диазом по мнению букмекеров