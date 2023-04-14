Шон Стриклэнд – о бое Пола и Диаза: «Легковес подерется со стероидным тиктокером»
Шон Стриклэнд резко высказался о поединке между Джейком Полом и Нейтом Диазом.
«Бой Пола и Диаза – это какая-то шутка. Нет, я не против того, что они хотят заработать на всем этом цирке. Но меня раздражает тот факт, что уже закончивший карьеру легковес собирается драться со стероидным 80-килограммовым тиктокером, который проиграл боксеру-любителю Томми Фьюри.
Хватит смотреть это дерьмо!» – написал средневес UFC Шон Стриклэнд в социальных сетях.
Поединок по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится в ночь на 6 августа в Далласе, штат Техас.
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