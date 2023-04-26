Иван Емельяненко подерется с дзюдоистом Леденевым по правилам ММА: ранее сообщалось о бое с Мальдонадо
Иван Емельяненко дебютирует в ММА боем против Алексея Леденева.
Поединок по правилам ММА состоится в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Иван Емельяненко прежде не дрался в профессиональных ММА. Ранее сообщалось, что его соперником станет Фабио Мальдонадо.
Алексей Леденев – чемпион России по дзюдо 2007 года и боец промоушена «Наше дело».
Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору
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