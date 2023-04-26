Иван Емельяненко подерется с дзюдоистом Леденевым по правилам ММА: ранее сообщалось о бое с Мальдонадо

Иван Емельяненко дебютирует в ММА боем против Алексея Леденева.

Поединок по правилам ММА состоится в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Иван Емельяненко прежде не дрался в профессиональных ММА. Ранее сообщалось, что его соперником станет .

Алексей Леденев – чемпион России по дзюдо 2007 года и боец промоушена «Наше дело».

Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору