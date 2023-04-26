Иван Емельяненко подерется с дзюдоистом Леденевым по правилам ММА: ранее сообщалось о бое с Мальдонадо

Теги Иван Емельяненко Фабио Мальдонадо Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко дебютирует в ММА боем против Алексея Леденева.

Поединок по правилам ММА состоится в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Иван Емельяненко прежде не дрался в профессиональных ММА. Ранее сообщалось, что его соперником станет Фабио Мальдонадо.

Алексей Леденев – чемпион России по дзюдо 2007 года и боец промоушена «Наше дело».

Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору

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3 комментария

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Alex Green
Ответ mr. Kadyrov
а ты Олд. видать, тебе больше 30-ти лет
кто старше 30ки Олды?)
+2
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Александр Колосов
Это третий брат, который барменом работал?
+1
-1
0
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mr. Kadyrov
Ответ Александр Колосов
Это третий брат, который барменом работал?
а ты Олд. видать, тебе больше 30-ти лет
+1
-1
0
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