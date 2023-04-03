Менеджер Емельяненко: «В разработке три соперника - Кокляев, Монсон и Сапп»

Теги Александр Емельяненко Джефф Монсон Боб Сапп Михаил Кокляев бокс Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер ветерана ММА Александра Емельяненко, рассказал о планах клиента на ближайшее будущее.

«Александр набирает форму. На текущий момент в разработке есть три соперника – Михаил Кокляев, Джефф Монсон и Боб Сапп.

Пока фокусируемся на этих трех оппонентах и говорим о поединке по правилам бокса. Что касается сроков проведения поединка, то рассматриваем май‑июнь», – сказал Бурчак.

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4 комментария

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За наш футбол!
Всех четверых одновременно в клетку.
Шоу назвать "Рестлинг фриков"
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avcgloronalduMU
Монсон ещё не мерещится ему ?
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Мага осторожный
до июня АЕ ещё пару раз забухать успеет
+2
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Нету Нету
чистый фрик шоу
+3
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