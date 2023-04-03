Никита Бурчак, менеджер ветерана ММА Александра Емельяненко, рассказал о планах клиента на ближайшее будущее.

«Александр набирает форму. На текущий момент в разработке есть три соперника – Михаил Кокляев, Джефф Монсон и Боб Сапп.

Пока фокусируемся на этих трех оппонентах и говорим о поединке по правилам бокса. Что касается сроков проведения поединка, то рассматриваем май‑июнь», – сказал Бурчак.

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