Брат Хабиба Абубакар подерется 4 июня против бразильца, отбывшего дисквалификацию за допинг
Абубакар Нурмагомедов подерется на турнире UFC Vegas 74.
По информации MMA Fighting, соперником брата Хабиба Нурмагомедова станет бразилец Элизеу Залески Дос Сантос. Бой состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 4 июня.
Абубакар Нурмагомедов последний раз дрался в октябре 2022 года на UFC 280, где он победил Гаджи Омаргаджиева.
Элизеу Залески не выходил в октагон с октября 2021 года из-за годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил (применение остарина).
Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC
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