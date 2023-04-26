Брат Хабиба Абубакар подерется 4 июня против бразильца, отбывшего дисквалификацию за допинг

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов Элизеу Залески Дос Сантос Гаджи Омаргаджиев Бокс/MMA/UFC

Абубакар Нурмагомедов подерется на турнире UFC Vegas 74.

По информации MMA Fighting, соперником брата Хабиба Нурмагомедова станет бразилец Элизеу Залески Дос Сантос. Бой состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 4 июня.

Абубакар Нурмагомедов последний раз дрался в октябре 2022 года на UFC 280, где он победил Гаджи Омаргаджиева.

Элизеу Залески не выходил в октагон с октября 2021 года из-за годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил (применение остарина).

Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC

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