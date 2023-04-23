Павлович потратил на шесть побед нокаутами в UFC 12 минут

Теги UFC MMA Сергей Павлович UFC Fight Night Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Сергей Павлович победил Кертиса Блейдса на турнире UFC Fight Night 222. Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Это шестая подряд победа Павловича. Все бои завершились в первом раунде нокаутами. Суммарно он потратил на это 737 секунд или 12,3 минуты.

Павлович выступает в UFC c 2018 года.

Павлович за три минуты вырубил Блейдса. Ждем титульник?

Павлович – главный нокаутер UFC. Бой с Блейдсом станет проверкой перед заходом на титул

8 комментариев

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закрыт по беспределу
Цифры впечатляют канеш
+14
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+14
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Kurri
Зверюга! 💪
+4
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Dr.aydar
Достойная замена Нганну
+2
0
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Yri Yrov
Ответ Clover
Ждем летом титульник и пояс!
Джонс на другом уровне
+2
-1
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Clover
Ответ Yri Yrov
Джонс на другом уровне
Все когда-то ломаются или уходят. Почему не в этот раз? Джонс не молодеет. В пользу Сереги есть несколько весомых аргументов, что не отменяет крутость и значимость Джонса.
+1
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Clover
Ждем летом титульник и пояс!
+1
-1
0
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Алексей Кожакин
он хочет делать это каждый раз
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Aram Ambarsumyan
Сергей все проверки прошёл! Теперь в тяжёлом весе появился ещё один молодой, и мощный боец! А Кёртису опять не удалось подобраться к титулу то Нганну(2), то Льюис, теперь Павлович, Кёртису вообще не везёт! А Сергей 100% в будущем будет как минимум на титул претендовать! Аспиналл, Павлович, Ган, Спивак, и может быть Туиваса! Вот эти ребята в будущем будут бороться за титул! Сейчас в тяжёлом весе очень интересное молодое поколение!
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