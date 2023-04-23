Павлович потратил на шесть побед нокаутами в UFC 12 минут

Тяжеловес UFC Сергей Павлович победил Кертиса Блейдса на турнире UFC Fight Night 222. Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Это шестая подряд победа Павловича. Все бои завершились в первом раунде нокаутами. Суммарно он потратил на это 737 секунд или 12,3 минуты.

Павлович выступает в UFC c 2018 года.

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