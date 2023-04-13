Джейк Пол: «5-го августа пройдут похороны Нейта Диаза. Отправим его в гробу обратно Дане Уайту»

Теги Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол обещает устроить похороны Нейта Диаза в их боксерском бою.

«5-го августа пройдут похороны Нейта Диаза. Отправим его в гробу обратно Дане Уайту. На службе будут угощения, приходите в черных галстуках», – написал блогер Джейк Пол в соцсетях.

Пол и экс-боец UFC Нейт Диаз проведут бой по правилам бокса, который пройдет 5 августа в Далласе, штат Техас.

Джейк Пол проиграл брату Тайсона Фьюри – кажется, он просто не готов драться с боксерами

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Ответ Isa Babaev
Он отлетел он профессионально боксера, который 10 лет занимается боксом, чувствуешь разницу ?
Походу не чувствует)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Мага осторожный
Пол после того как отлетел от не слишком хорошего боксера, решил что безопаснее снова избивать сбитых пенсионеров ММА
Он отлетел он профессионально боксера, который 10 лет занимается боксом, чувствуешь разницу ?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pronger
Ответ Мага осторожный
Пол после того как отлетел от не слишком хорошего боксера, решил что безопаснее снова избивать сбитых пенсионеров ММА
пенсионеров из полусреднего
можно еще с Альдо подраться или с Петтисом
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Пол после того как отлетел от не слишком хорошего боксера, решил что безопаснее снова избивать сбитых пенсионеров ММА
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
да, дайте вы ему уже профессионального бойца, хотя бы ммашника. да аскрен его уничтожет. в результате кудрявый чемпион мма унижен. да аскрен базовый борец, он токо нюхать промежности умеет, ударка - ноль. вот вудли его точно положит. в итоге доминирующий чемпион кфс унижен. да вудли мешок же, был на серии поражений. вот паук, паук-то - лучший ударник в истории мма - точно размажет вашего распиаренного блогера. уууупс. сейчас смотрю подпивасы уже блоггера считают фаворитом, а диаз типа слишком мелкий, аахахахахахах
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий