Джейк Пол: «5-го августа пройдут похороны Нейта Диаза. Отправим его в гробу обратно Дане Уайту»

Джейк Пол обещает устроить похороны Нейта Диаза в их боксерском бою.

«5-го августа пройдут похороны Нейта Диаза. Отправим его в гробу обратно Дане Уайту. На службе будут угощения, приходите в черных галстуках», – написал блогер Джейк Пол в соцсетях.

Пол и экс-боец UFC Нейт Диаз проведут бой по правилам бокса, который пройдет 5 августа в Далласе, штат Техас.

Джейк Пол проиграл брату Тайсона Фьюри – кажется, он просто не готов драться с боксерами