Сергей Павлович: «Впервые в жизни играл в автомат, а какой-то засранец заснял это на видео»

Сергей Павлович прокомментировал видео, на котором он играет в автомат.

«Я никогда в жизни не играл в автоматы. Мне друг сказал: «Держи 100 долларов, сыграй». Я чуть поиграл, а какой-то засранец заснял это на видео. Первый раз в жизни играл в автомат. Проиграл», – сказал .

Ранее в сети появилось видео, на котором Павлович играет в азартные игры.

На UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.

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