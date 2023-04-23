Сергей Павлович: «Впервые в жизни играл в автомат, а какой-то засранец заснял это на видео»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович прокомментировал видео, на котором он играет в автомат.

«Я никогда в жизни не играл в автоматы. Мне друг сказал: «Держи 100 долларов, сыграй». Я чуть поиграл, а какой-то засранец заснял это на видео. Первый раз в жизни играл в автомат. Проиграл», – сказал Сергей Павлович.

Ранее в сети появилось видео, на котором Павлович играет в азартные игры.

На UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.

Павлович потратил на шесть побед нокаутами в UFC 12 минут

Павлович после победы над Блейдсом: «Где мой пояс? Дайте мне пояс»

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7 комментариев

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Johnny Walker
Играл и играл, зачем оправдываться?
+21
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Мишаня Кашников
А кто бы отказался в Лас-Вегасе в аппики поиграть?
+9
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Bad Leshiy
Ответ Johnny Walker
Играл и играл, зачем оправдываться?
Репутация. Желтая пресса не спит.
+3
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Ronaldinho Gaúcho
Верим Серёга, верим)
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Амен
Ответ Johnny Walker
Играл и играл, зачем оправдываться?
Да он и не оправдывался. Задали вопрос на конференции, он засмеялся и с улыбкой объяснил
+1
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Bosniec
Ну поиграл, и что? Не проиграл же он все свое состояние.
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уличный иуда
Думал сделать не сделать сделать не сделать, взял сделал. Первый раз такое было)))
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