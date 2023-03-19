Марвин Веттори победил Романа Долидзе единогласным решением судей

Теги UFC MMA Роман Долидзе Марвин Веттори UFC 286 Бокс/MMA/UFC

На турнире UFC 286 в Лондоне прошел бой в среднем весе между Марвином Веттори и Романом Долидзе.

До этого Долидзе шел на серии из четырех побед. Веттори проиграл два из трех последних боев.

Бой прошел всю дистанцию и закончился победой Марвина Веттори единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

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24 комментария

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Buttowski
Ответ Muhammad Juraev
Что за бред тут несут фанаты?! Очевидная победа Марвина! Во всем был лучше, но фанаты из СНГ как всегда везде видят заговор 🤦‍♂️
Написал какой-то Магамед из аула. Але ты тоже в СНГ.
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kras707
Ответ bpfx5h6vrf
Надеюсь, вы понимаете, что значит «единогласное»? Хотя иначе бы не задавали бы таких глупых вопросов
Вторая частица «бы» лишняя.
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Раз-два
По мне Долидзе однозначно. Велосипедить весь бой, выкидывать кучу ударов и Лоу без особо ущерба, ну такое. Роман ущерба нанёс явно больше.
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bpfx5h6vrf
Ответ kras707
Откуда там единогласное решение в пользу Веттори получилось? Очередные судейские чудачества…
Надеюсь, вы понимаете, что значит «единогласное»? Хотя иначе бы не задавали бы таких глупых вопросов
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mqh9pzrxgf
Ответ razval
Тактическая победа итальянца… чисто по очкам, Долидзе ничего не показал
Да и веттори мало че показал если честно, вроде весь бой в стойке, но скукотище
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+4
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Dirk13
Ответ Ilya Pronyashin
Кстати, то что роман занял центр, а итальяшка бегал у сетки не означает преимущества первого. Просто веттори сознательно отдал инициативу, при этом выкидывать панчи он не забывал. Кстати, ударной техники роману, как по мне, ее хватило. Он выбрасывал слишком просто, прямолинейно. Комбинировал бы быстрыми сериями, делал бы обманки и, я уверен, уронил бы соперника. Да и не понятно зачем он вообще решил сыграть на поле боя соперника, ведь свали его в партер и залом пятку, как ты можешь, и дело в шляпе. Нет, решил пободаться с опытным бараном
Веттори Адесанья с Уитаккером и Костой уронить не смогли, а всего-то надо было комбинировать быстрыми сериями и делать обманки.
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Друг Джордана
Мне сложно понять решение. Т.к. постоянно сталкиваюсь с тем, что упор судьи в каждом бою дают за что-то одно. В данном случае было видно, что ударов больше выкинул Веттори, однако урон и прессинг был со стороны Романа. Визуально казалось, что уверенней выглядел именно Долидзе.
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jwbmwbqvih
Думал,Долидзе отдадут. Еле еле,но казалось,что забрал.
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Крыс Пол
Ответ Ilya Pronyashin
Я понимаю почему такое решение - по статистике ударов итальяшка перебил романа в каждом раунде. Но по визуалу была уверенность, что на тоненького, но роман заберет. Буки и сам роман были того же мнения. Но хер там плавал, как выяснилось. Но ставка зашла.
Статистика никак не отражает тяжесть ударов. У Ромки они очевидно тяжелее, другое дело, что судьи приняли такое решение из-за лоу-киков Веттори.
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Борис _____
Первый раунд должен уходить Долидзе - он пару раз потрясал и зажимал у сетки. Второй - Веттори, т.к. грузин по ходу взял паузу и отдыхал. Третий ровненький. Думал, будет сплит десижн, а один судья даже 30:27 посчитал.

В любом случае, Роману надо улучшать стойку и особенно кардио: по-моему, по-настоящему он работал только в первом раунде, а потом уже был заметно медленнее Веттори.
+3
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Muhammad Juraev
Что за бред тут несут фанаты?!
Очевидная победа Марвина!
Во всем был лучше, но фанаты из СНГ как всегда везде видят заговор 🤦‍♂️
+1
-3
-2
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Ilya Pronyashin
Кстати, то что роман занял центр, а итальяшка бегал у сетки не означает преимущества первого. Просто веттори сознательно отдал инициативу, при этом выкидывать панчи он не забывал.
Кстати, ударной техники роману, как по мне, ее хватило. Он выбрасывал слишком просто, прямолинейно. Комбинировал бы быстрыми сериями, делал бы обманки и, я уверен, уронил бы соперника. Да и не понятно зачем он вообще решил сыграть на поле боя соперника, ведь свали его в партер и залом пятку, как ты можешь, и дело в шляпе. Нет, решил пободаться с опытным бараном
0
-1
-1
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Вася Енотов
Ответ АланСмити
Не понял решения, но большие вопросы к стойке Долиндзе. В принципе, спорно, когда ты базовый борец и весь бой проводишь в стойке и почти не пытаешься перевести, а уронить Веттори очень сложно. Но очень заметно в Долидзе было, что он очень однообразный и бьет только сильным ударом правой рукой. Особенно заметно было в комбинациях, когда Веттори жестко в защите и видно, как грузин вообще не вкладывается в удар слева и просто выбрасывает для галочки , чтобы снова зарядить справа. И так весь бой. С топорным Веттори такое могло и пройти, но дальше бы при такой тактике разобрали бы легко.
Веттори сам не ударник. Но согласен с тем, что бой в стойке это плохое решение от Долидзе. В скорости абсолютно проигрывал и продолжал рубку. Ну глупо же.
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razval
Тактическая победа итальянца… чисто по очкам, Долидзе ничего не показал
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SntKillerMikhail
В юфс у судей мне кажется есть негласное правило, что если хочешь победить уверенно завершай досрочно
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АланСмити
Не понял решения, но большие вопросы к стойке Долиндзе. В принципе, спорно, когда ты базовый борец и весь бой проводишь в стойке и почти не пытаешься перевести, а уронить Веттори очень сложно. Но очень заметно в Долидзе было, что он очень однообразный и бьет только сильным ударом правой рукой. Особенно заметно было в комбинациях, когда Веттори жестко в защите и видно, как грузин вообще не вкладывается в удар слева и просто выбрасывает для галочки , чтобы снова зарядить справа. И так весь бой. С топорным Веттори такое могло и пройти, но дальше бы при такой тактике разобрали бы легко.
+3
-1
+2
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Ilya Pronyashin
Я понимаю почему такое решение - по статистике ударов итальяшка перебил романа в каждом раунде. Но по визуалу была уверенность, что на тоненького, но роман заберет. Буки и сам роман были того же мнения. Но хер там плавал, как выяснилось. Но ставка зашла.
+11
-4
+7
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kras707
Откуда там единогласное решение в пользу Веттори получилось? Очередные судейские чудачества…
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Ojer
Казалось Долидзе перебивал Веттори, в силе ударов точно.
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shahmur
Потенциал Долидзе как-будто выше, есть врожденный талант. Но видно что школа слабее, не даром что футболист. Также странно, что Долидзе не боролся, возможно травма скорректировала план на бой.
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Максим Ачкасов
Долидзе весь бой его гонял
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Александр Полянкин
Очень странное решение, показалось,что Долидзе победил
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melwood- lfc
хз чо зал гудел
очевидная победа
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Руслан Алиеров
Победа единогласное решение суди UFC последнее время что стало судьями
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