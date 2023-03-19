Марвин Веттори победил Романа Долидзе единогласным решением судей
На турнире UFC 286 в Лондоне прошел бой в среднем весе между Марвином Веттори и Романом Долидзе.
До этого Долидзе шел на серии из четырех побед. Веттори проиграл два из трех последних боев.
Бой прошел всю дистанцию и закончился победой Марвина Веттори единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
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В любом случае, Роману надо улучшать стойку и особенно кардио: по-моему, по-настоящему он работал только в первом раунде, а потом уже был заметно медленнее Веттори.
Очевидная победа Марвина!
Во всем был лучше, но фанаты из СНГ как всегда везде видят заговор 🤦♂️
Кстати, ударной техники роману, как по мне, ее хватило. Он выбрасывал слишком просто, прямолинейно. Комбинировал бы быстрыми сериями, делал бы обманки и, я уверен, уронил бы соперника. Да и не понятно зачем он вообще решил сыграть на поле боя соперника, ведь свали его в партер и залом пятку, как ты можешь, и дело в шляпе. Нет, решил пободаться с опытным бараном
очевидная победа