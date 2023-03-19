Марвин Веттори победил Романа Долидзе единогласным решением судей

На турнире UFC 286 в Лондоне прошел бой в среднем весе между Марвином Веттори и .

До этого Долидзе шел на серии из четырех побед. Веттори проиграл два из трех последних боев.

Бой прошел всю дистанцию и закончился победой Марвина Веттори единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Реванш-титульник между Усманом и Эдвардсом и Физиев против Гейджи: онлайн UFC 286 в Лондоне