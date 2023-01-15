Долидзе отреагировал на смерть Вахтанга Кикабидзе: «Для меня он всегда останется «Мимино». Покойтесь с миром!»
Грузинский боец UFC Роман Долидзе отреагировал на смерть советского и грузинского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе.
Народному артисту Грузинской ССР было 84 года.
«Закончилась эпоха великого человека. Для меня он всегда останется «Мимино». Покойтесь с миром! Буба Кикабидзе», – написал Долидзе.
На пост грузинского бойца отреагировали Валентина Шевченко и Мераб Двалишвили.
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