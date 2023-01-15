Долидзе отреагировал на смерть Вахтанга Кикабидзе: «Для меня он всегда останется «Мимино». Покойтесь с миром!»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Валентина Шевченко Мераб Двалишвили Роман Долидзе Бокс/MMA/UFC

Грузинский боец UFC Роман Долидзе отреагировал на смерть советского и грузинского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе.

Народному артисту Грузинской ССР было 84 года.

«Закончилась эпоха великого человека. Для меня он всегда останется «Мимино». Покойтесь с миром! Буба Кикабидзе», – написал Долидзе.

На пост грузинского бойца отреагировали Валентина Шевченко и Мераб Двалишвили.

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9 комментариев

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Вася Васильков
Классный актер и певец. Был на его концерте с ансамблем Орера в начали 80 тых. Зал встречал и провожал стоя...
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здоровяк
Ответ sfilatov13
а для меня он всегда останется дедом втирающим о волшебных свойствах циркониевого браслета
Ну хотя бы не стал дедом, который втирает про пользу повышения пенсионного возраста
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La Gushka
Ответ counsel
А зачем так много новостей на российском спортивном сайте, про не российского не спортсмена, ещё и ненавидевшего Россию?
РОССИЮ Кикабидзе не мог ненавидеть, да и вообще он не такой человек был.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ counsel
А зачем так много новостей на российском спортивном сайте, про не российского не спортсмена, ещё и ненавидевшего Россию?
Затем, что он человеком был. Со своими принципами и чувством собственного достоинства. Тебе этого не понять.
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sfilatov13
а для меня он всегда останется дедом втирающим о волшебных свойствах циркониевого браслета
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BEGEMOT22
Помяну чаркой чачи хорошего человека
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Назар Игорь
Отличный был актëр и певец. Какая разница как он относился к российским политикам, смерть всех примирит.
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counsel
А зачем так много новостей на российском спортивном сайте, про не российского не спортсмена, ещё и ненавидевшего Россию?
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ЧП Махачкала
Вечная память, Буба 🙏
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