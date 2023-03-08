Веттори – про бой с Долидзе: «Он пытается откусить больше, чем ему под силу прожевать»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Долидзе Марвин Веттори UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Итальянский средневес UFC Марвин Веттори поделился ожиданиями от боя с Романом Долидзе.

«Есть позиции, в которых он представляет опасность, но думаю, он пытается откусить больше, чем ему под силу прожевать. Он решил сделать слишком большой шаг вперед, я покажу ему, что это была ошибка.

Не надо исключать меня из числа претендентов на титул, я в пятерке лучших. Я один из самых молодых бойцов в дивизионе, не списывайте меня со счетов. Я очень хочу победить досрочно», – сказал Веттори.

Бой Веттори и Долидзе состоится 18 марта на UFC 286 в Лондоне.

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