Цзю – о возможном выходе США и Великобритании из IBA: «Это приведет к развалу бокса»

Константин Цзю считает, что выход США и Великобритании из IBA приведет к развалу бокса.

«Поддерживаю ли я эту инициативу? Конечно, нет. Это приведет к развалу бокса. Развал любительского бокса – это то, к чему они стремятся», – сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и несколько европейских стран планируют выйти из Международной ассоциации бокса (IBA) и создать новую организацию.

Николай Валуев: «Возможный выход США и Великобритании из IBA? Будет раскол»

Культовая косичка Кости Цзю – от повода для отстранения из сборной СССР до страховки на $1 млн