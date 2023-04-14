Цзю – о возможном выходе США и Великобритании из IBA: «Это приведет к развалу бокса»

Теги Константин Цзю IBA бокс Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю считает, что выход США и Великобритании из IBA приведет к развалу бокса.

«Поддерживаю ли я эту инициативу? Конечно, нет. Это приведет к развалу бокса. Развал любительского бокса – это то, к чему они стремятся», – сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и несколько европейских стран планируют выйти из Международной ассоциации бокса (IBA) и создать новую организацию.

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4 комментария

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Ocelot
большой рынок в боксе это по сути только США, ладно в последнее время Британия немного подтянулась да и то только потому что Фьюри и Джошуа британцы
по сути выхода США уже будет достаточно чтобы национальные федерации серьезно задумались выгодно ли дальше оставаться в IBA
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Max Bochkov
К развалу бокса приведет решение IBA о допуске к международным соревнованиям РФ и Беларуси. Выход из IBA стран Северной Америки и Европы - это уже последствия того решения. Причем абсолютно прогнозируемые и ожидаемые последствия.
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Вероника Терюшкова
Дак IBA уже давно разваливает бокс, даже мок не хочешь иметь с ними дело
+6
-2
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bomzerub
А вы думали, что цивилизованный мир будет терпеть этого Кремлёва?
+9
-6
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