Экс-чемпион UFC Фрэнк Шемрок: «Я пожертвую мозг, когда уйду из жизни»

Экс-чемпион UFC Фрэнк Шемрок заявил, что пожертвует мозг для исследований энцефалопатии.

«Я пожертвую свой мозг фонду Concussion Legacy Foundation (CLF), когда уйду из жизни. Я лично испытал на себе последствия сотрясений мозга и прекрасно знаю, как важно предпринимать своевременные шаги для его защиты.

Надеюсь, что, пожертвовав свой мозг CLF, я внесу вклад в исследования и улучшу жизнь спортсменов, пострадавших от сотрясений, после окончания карьеры», – заявил первый чемпион UFC в полутяжелом весе Фрэнк Шемрок.

8 декабря Шемроку исполнилось 50 лет.

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