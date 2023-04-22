Экс-чемпион UFC Фрэнк Шемрок: «Я пожертвую мозг, когда уйду из жизни»

Теги UFC MMA Фрэнк Шемрок Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Фрэнк Шемрок заявил, что пожертвует мозг для исследований энцефалопатии.

«Я пожертвую свой мозг фонду Concussion Legacy Foundation (CLF), когда уйду из жизни. Я лично испытал на себе последствия сотрясений мозга и прекрасно знаю, как важно предпринимать своевременные шаги для его защиты.

Надеюсь, что, пожертвовав свой мозг CLF, я внесу вклад в исследования и улучшу жизнь спортсменов, пострадавших от сотрясений, после окончания карьеры», – заявил первый чемпион UFC в полутяжелом весе Фрэнк Шемрок.

8 декабря Шемроку исполнилось 50 лет.

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6 комментариев

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Pronger
Шемрок кстати не так уж и часто в голову пропускал. Это Гейджи и Холлуэю с Чендлером надо мозг на исследование отдать
+8
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+8
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Евгений Якутов
Легенда!
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Сергей Осипов
Ответ Pronger
Шемрок кстати не так уж и часто в голову пропускал. Это Гейджи и Холлуэю с Чендлером надо мозг на исследование отдать
И диазу
0
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