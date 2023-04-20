Кертис Блейдс – о выходе на титульник: «Мне все равно, кто это будет – Джонс, Миочич, Леснар...»

Кертис Блейдс готов подраться за пояс UFC c Джонсом, Миочичем или Леснаром.

«Нет, я знаю, к чему стремлюсь. Если выиграю, то буду ждать титульного шанса. Мне все равно, кто это будет – Джон Джонс, Стипе Миочич, Брок Леснар... Имею в виду, что у меня есть возможность стать чемпионом.

Моя борьба – это проблема [для соперников]. Если вы так не считаете, то не разбираетесь в ММА. Моя способность переводить бой с ног на землю, когда этого хочу, оказывает большее психическое давление на моих соперников», – сказал боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс.

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