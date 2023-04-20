Кертис Блейдс – о выходе на титульник: «Мне все равно, кто это будет – Джонс, Миочич, Леснар...»

Теги UFC MMA Кертис Блейдс UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Кертис Блейдс готов подраться за пояс UFC c Джонсом, Миочичем или Леснаром.

«Нет, я знаю, к чему стремлюсь. Если выиграю, то буду ждать титульного шанса. Мне все равно, кто это будет – Джон Джонс, Стипе Миочич, Брок Леснар... Имею в виду, что у меня есть возможность стать чемпионом.

Моя борьба – это проблема [для соперников]. Если вы так не считаете, то не разбираетесь в ММА. Моя способность переводить бой с ног на землю, когда этого хочу, оказывает большее психическое давление на моих соперников», – сказал боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс.

В ночь на 23 апреля Блейдс проведет бой против Сергея Павловича на UFC Fight Night.

Александр Емельяненко: «Надеюсь, что проблем в партере против Блейдса у Павловича не будет. Серега сейчас на хорошем ходу»

Сидельников – о бое Павловича и Блейдса: «Сергей продолжит череду побед нокаутами»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buttowski
"Моя борьба – это проблема " Жаль что Дерек Льюис этого не заметил.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ollagir
Ответ Qwasklop
Почему все тяжи при любой возможности упоминают Леснара? Он же уже лет 6 не выступает
Еще надеются на бой с ним, ведь по деньгам это как бой с Макгрегором для легковесов
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qwasklop
Почему все тяжи при любой возможности упоминают Леснара? Он же уже лет 6 не выступает
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
В итоге уснешь от Павловича
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
Он же вроде просто лежит на соперники и ничего не делает. Это не пробле ма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mario-romario
Ответ Buttowski
"Моя борьба – это проблема " Жаль что Дерек Льюис этого не заметил.
Как и нгану два раза не заметил 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qwasklop
Ответ Ollagir
Еще надеются на бой с ним, ведь по деньгам это как бой с Макгрегором для легковесов
Конор хотя бы мнимую активность проявляет, а Леснар...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий