Мокаев хочет подраться с Ройвалом и предложил ему свой гонорар

«Хочу подраться с Бренданом Ройвалом (третьим номером рейтинга) в Абу-Даби!

Я чувствую, что ты не согласишься, но могу предложить свой гонорар в $38 тысяч, если примешь этот бой! Погнали!» – написал боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Мокаев выступает в UFC с 2022 года. За это время он провел четыре боя и выиграл все.

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