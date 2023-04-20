Мокаев хочет подраться с Ройвалом и предложил ему свой гонорар

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

«Хочу подраться с Бренданом Ройвалом (третьим номером рейтинга) в Абу-Даби!

Я чувствую, что ты не согласишься, но могу предложить свой гонорар в $38 тысяч, если примешь этот бой! Погнали!» – написал боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Мокаев выступает в UFC с 2022 года. За это время он провел четыре боя и выиграл все.

«Если остался – работал бы на заправке или грузчиком». Мокаев родился в Дагестане, но в UFC выступает за Великобританию

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2 комментария

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Азамат Сериков
Смелый ход
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Купаж
Ответ Азамат Сериков
Смелый ход
Ройвал его грамотно отбрил: ему положен титульник и гонорар с 6 цифрами, зачем ему этот мешкобой за 38?))
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