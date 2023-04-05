Гаджиев – о просьбе Мокаева: «Россия – чужое для него государство»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал требование бойца UFC Мухаммада Мокаева убрать слово «Россия» с плашки его видеопредставления.
«Мухаммад Мокаев заявил, что не хочет представлять Россию, а хочет представлять Дагестан. Может ли UFC на профайле Мокаева указывать флаг Дагестана? Наверное, может, но в любом случае главным флагом для Мокаева является флаг Великобритании.
Давайте будем объективны. Он уехал в очень молодом возрасте, практически ребенком. Для него Дагестан – это что-то очень близкое, родное. Россию как место проживания он особо никогда не оценивал. Россия – чужое для него государство. Поэтому не будем из этого заявления делать что-то сверхъестественное. Пусть так и будет, если UFC это допускает.
Кстати говоря, Мокаева в других частях России тоже не воспринимают как соотечественника. Здесь все квиты», – сказал Гаджиев.
Мокаев объяснил просьбу убрать упоминание России из своего резюме: «Англия никогда не выступала против мечетей»
А потом их могут закидать условные США или турки денюжками для создания баз, лабораторий и много всего. Свято место пусто не бывает, странно что вы этого не понимаете. Ну и потеря территорий, в случае с Дагестаном это и Каспий и вообще стабильности в Кавказском регионе.
А насчет мечети - никто не запрещает строить мечети, но места нужно определять с учетом уважения интересов всех, а не лезть на территорию святых для православных мест.
Непонятно, чего все возбудились так.
Камил Гаджиев выступил с заявлением — Дагестан не Россия.