Гаджиев – о просьбе Мокаева: «Россия – чужое для него государство»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал требование бойца UFC Мухаммада Мокаева убрать слово «Россия» с плашки его видеопредставления.

«Мухаммад Мокаев заявил, что не хочет представлять Россию, а хочет представлять Дагестан. Может ли UFC на профайле Мокаева указывать флаг Дагестана? Наверное, может, но в любом случае главным флагом для Мокаева является флаг Великобритании.

Давайте будем объективны. Он уехал в очень молодом возрасте, практически ребенком. Для него Дагестан – это что-то очень близкое, родное. Россию как место проживания он особо никогда не оценивал. Россия – чужое для него государство. Поэтому не будем из этого заявления делать что-то сверхъестественное. Пусть так и будет, если UFC это допускает.

Кстати говоря, Мокаева в других частях России тоже не воспринимают как соотечественника. Здесь все квиты», – сказал Гаджиев.

Мокаев объяснил просьбу убрать упоминание России из своего резюме: «Англия никогда не выступала против мечетей»

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32 комментария

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Глеб Глебыч
Ответ Алексей Зуев
Про 110 мусульманских домов молитвы ты не в курсе или специально не упоминаешь?
ты хоть понимаешь, что это за "дом" такой ? такие "дома" появляются от безысходности, чтобы люди могли хоть где-то помолиться и при этом не ловить на себе косые взгляды самого антифашистского в мире народа, часто это просто комната рядом с кафе каким-нибудь. вот сломай эти 1200 церквей и засунь всех православных по таким комнатам, умник
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Николай Афанасьев
он родился в России,говорит на русском язык,периодически ездит в Дагестан - как это чужое государство? или у нас дагестан стал отдельным государством,а не субъектом РФ?
Судя по дотациям в те регионы - да, они вне России
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stoudemire
Ответ Глеб Глебыч
я вот не понимаю, зачем русским насильно удерживать в своём государстве чечню, дагестан и прочие регионы, если потом даже мечети им в городах строить не дают ? когда надо, они - часть россии, а когда не надо, пусть эти черномазые валят в свой аул и там строят мечети
потому что дай им свободу и это будут нищенские маленькие псевдодогосударства, где будет процветать криминал, наркотрафик или радикальный исламизм. Некий аналог Сомали с клановой системой правления.
А потом их могут закидать условные США или турки денюжками для создания баз, лабораторий и много всего. Свято место пусто не бывает, странно что вы этого не понимаете. Ну и потеря территорий, в случае с Дагестаном это и Каспий и вообще стабильности в Кавказском регионе.
А насчет мечети - никто не запрещает строить мечети, но места нужно определять с учетом уважения интересов всех, а не лезть на территорию святых для православных мест.
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dake
когда Россия перестанет навязываться?
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Борис _____
Ответ Глеб Глебыч
я вот не понимаю, зачем русским насильно удерживать в своём государстве чечню, дагестан и прочие регионы, если потом даже мечети им в городах строить не дают ? когда надо, они - часть россии, а когда не надо, пусть эти черномазые валят в свой аул и там строят мечети
Насильно?)
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elkipalki
Ответ В курсе про поля
Назвать баска испанцем - высокий шанс нарваться на проблемы. С каталонцем похожа тема. Валлийцы и шотландцы даже сборные отдельные имеют. Сарды при каждом удобном случае говорят, что они не итальянцы. И так далее, и так далее… Непонятно, чего все возбудились так.
Не путай национальность и гражданство.
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Алексей Зуев
Ответ Глеб Глебыч
в москве 5 мечетей и 1200 церквей. при том, что мусульман в столице всё больше с каждым годом
Про 110 мусульманских домов молитвы ты не в курсе или специально не упоминаешь?
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космонавт на дереве
Ответ VladislavZ
Учимся называть вещи своими именами. Камил Гаджиев выступил с заявлением — Дагестан не Россия.
Если Дагестан Россия, почему тогда дагестанцев не берут в Валдбирис?
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В курсе про поля
Назвать баска испанцем - высокий шанс нарваться на проблемы. С каталонцем похожа тема. Валлийцы и шотландцы даже сборные отдельные имеют. Сарды при каждом удобном случае говорят, что они не итальянцы. И так далее, и так далее…

Непонятно, чего все возбудились так.
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космонавт на дереве
Ответ skydimm
Ну, он может сдать Российский паспорт и ездить по Дагестанскому.
У него британский паспорт есть как-бы
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armageddon123456
Ответ МТБ
Давайте честно, чеченцы и дагестанцы всегда боролись под своими флагами, а потом не понимали, чо это их в России не любят.
И поэтому Садулаев, а в свое время Бароев, Сайтиев, Кудухов и прочие, после побед на ковре ходили с флагами РФ? Ерунду писать не надо
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Мистер Блин
Ответ "Iron"
Гаджиев всем хочет угодить.
кроме Васи Уткина)
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Глеб Глебыч
я вот не понимаю, зачем русским насильно удерживать в своём государстве чечню, дагестан и прочие регионы, если потом даже мечети им в городах строить не дают ? когда надо, они - часть россии, а когда не надо, пусть эти черномазые валят в свой аул и там строят мечети
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Глеб Глебыч
Ответ Алексей Зуев
Их мало построено в столице своего же государства?
в москве 5 мечетей и 1200 церквей. при том, что мусульман в столице всё больше с каждым годом
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Алексей Зуев
Ответ Komrade
Как дело касается национального самоопределения, вы часть РФ, не являетесь самостоятельными государствами. А как мечеть построить в столице своего же государства, так езжайте домой и там стройте)
Их мало построено в столице своего же государства?
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sanek_rabona
А когда это Дагестан не был частью России?
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МТБ
Давайте честно, чеченцы и дагестанцы всегда боролись под своими флагами, а потом не понимали, чо это их в России не любят.
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Ivan Balashov
Ответ Komrade
Как дело касается национального самоопределения, вы часть РФ, не являетесь самостоятельными государствами. А как мечеть построить в столице своего же государства, так езжайте домой и там стройте)
По хорошему счёту, культовых сооружений в современных светских государствах вообще должно быть как можно меньше. А тут с одной стороны Кирилл вещает мантру про то, что "нужно построить ещё 100500 храмов", с другой - мусульмане со своими мечетями подключаются.
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elkipalki
Вроде весь такой горец, а на деле трус) такие позорные представители и не нужны России. Надо только лишить гражданства, а заодно запретить въезд в страну. Может тогда дойдет, что такое и где находится Дагестан.
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Знаток Спорта
Здесь всё просто. Думаю все понимают истинную причину
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BOBBYHULL
"Мокаева в других частях России тоже не воспринимают как соотечественника. Здесь все квиты", как и Хабиба между прочим.
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Komrade
Ответ Artem Alexeev
а что Чечня, Дагестан - не части РФ? может паспорт у них другой?
Как дело касается национального самоопределения, вы часть РФ, не являетесь самостоятельными государствами. А как мечеть построить в столице своего же государства, так езжайте домой и там стройте)
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skydimm
Ну, он может сдать Российский паспорт и ездить по Дагестанскому.
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VladislavZ
Учимся называть вещи своими именами.
Камил Гаджиев выступил с заявлением — Дагестан не Россия.
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Artem Alexeev
Ответ Ян Дружинин
В какой сказке вы живите ?:D
а что Чечня, Дагестан - не части РФ? может паспорт у них другой?
+13
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