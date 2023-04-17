Мухаммад Мокаев: «Никто из топ-10 не хочет со мной драться, даже когда я с одной ногой»

Мухаммад Мокаев заявил, что соперники не хотят с ним драться.

«До сих пор никто из топ-10 не согласился на бой со мной, даже когда у меня здорова только одна нога.

Я понимаю, что они не хотят смотреть вниз рейтинга, но ведь я – непобежденный боец. Раз я такой легкий противник, то почему бы вам не прийти и не остановить этот «хайп-поезд», которым вы меня называете. Я здесь», – заявил боец UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев.

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