Мухаммад Мокаев: «Никто из топ-10 не хочет со мной драться, даже когда я с одной ногой»

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев заявил, что соперники не хотят с ним драться.

«До сих пор никто из топ-10 не согласился на бой со мной, даже когда у меня здорова только одна нога.

Я понимаю, что они не хотят смотреть вниз рейтинга, но ведь я – непобежденный боец. Раз я такой легкий противник, то почему бы вам не прийти и не остановить этот «хайп-поезд», которым вы меня называете. Я здесь», – заявил боец UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев.

«Если остался – работал бы на заправке или грузчиком». Мокаев родился в Дагестане, но в UFC выступает за Великобританию

Мокаев – о слове «Россия» на плашке его видеопредставления: «Мне не нравится! Оставьте только «Дагестан» на мой следующий бой»

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3 комментария

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Николай Васильков
К чему этот вы*ер сейчас? Типа доктора выпустят его драться с 1 ногой, ага.
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inmotion
Ответ Николай Васильков
К чему этот вы*ер сейчас? Типа доктора выпустят его драться с 1 ногой, ага.
С одной ногой, конечно, нет. А с недолеченной - пожалуйста.
Диллашоу ж как-то выпустили с плечом, которое на соплях держалось.
+5
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+4
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los merengues
Ответ inmotion
С одной ногой, конечно, нет. А с недолеченной - пожалуйста. Диллашоу ж как-то выпустили с плечом, которое на соплях держалось.
Это вообще была несусветная глупость - выходить на бой с борцом с таким плечом.
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