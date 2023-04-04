Мокаев объяснил просьбу убрать упоминание России из своего резюме: «Англия никогда не выступала против мечетей»

Непобежденный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев объяснил пост в соцсетях, в котором он попросил не упоминать, что родился в России.

Мокаев родом из Дагестана, но тренируется в Манчестере и представляет в UFC Великобританию.

«Я читал много комментариев, как русские протестуют против мусульман, которые хотят построить мечеть в Москве!

Этого было достаточно для меня. Могу сказать, что страна, в которой я сейчас живу, никогда открыто не выступала против мечетей», – написал Мокаев.

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