Мокаев объяснил просьбу убрать упоминание России из своего резюме: «Англия никогда не выступала против мечетей»

Теги наилегчайший вес UFC Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Непобежденный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев объяснил пост в соцсетях, в котором он попросил не упоминать, что родился в России.

Мокаев родом из Дагестана, но тренируется в Манчестере и представляет в UFC Великобританию.

«Я читал много комментариев, как русские протестуют против мусульман, которые хотят построить мечеть в Москве!

Этого было достаточно для меня. Могу сказать, что страна, в которой я сейчас живу, никогда открыто не выступала против мечетей», – написал Мокаев.

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45 комментариев

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"Kuzya"
Ответ Товарищ Бразаускас
Угу, на Святом озере. Это как если бы наши предложили построить православный храм в Мекке.
В мекке же есть христианские храмы, это как бы святое место и для них тоже. Я вашу позицию понимаю, просо аналогия неверная
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космонавт на дереве
Ответ Alex1104
Сколько в Мекке православных храмов? Католических? Протестантских? Синагог? Дацанов?
сколько в Мекке немусульман? - нисколько. Считаешь что там должны строить храмы для никого?
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Pronger
Ответ космонавт на дереве
ну и что? отказаться от России это не означает отказаться от Дагестана тоже
Так Дагестан входит в состав России. Понимаешь?)
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Rus_smile
Ответ Назар Игорь
Дагестан пока в России, а не в Манчестере.
это пока что
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GiordanoBruno
Ответ Alex1104
РФ не бомбила Афганистан.
А страна, правопреемницей которой она является?
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Sabbir
Ответ Alex1104
В общем числе мечетей в Лондоне считаются и домашние мечети. А так - Соборная мечеть в Москве вдвое больше самой большой мечети в Лондоне по вместимости.
И ещё в Англии мигрантов много , из Индии и Пакистана , даже ? Как так , надо бы их выдворить, зачем мигрантам мечети строить? Или это коренным англичанам мечети строят?
Волей не волей начинаешь задумываться , кто на самом деле является нациками
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Пашахан
Ответ Antonio Gaudi
>Я читал много комментариев, как русские протестуют против мусульман, которые хотят построить мечеть в Москве! Выступают против строительства мечети в конкретном месте, важном для православных. И выступают жители, а не государство, так что причём тут Англия? Англичане так же выйдут на протесты, если мечеть решат построить на важном для их истории и культуры месте. Причем выйдут не 14 000, а на порядок больше. Какие же глупые и агрессивные люди, я просто поражаюсь. Cам толком не изучил историю вопроса, а начитался комментариев своих единоверцев и пошёл нести чепуху. Cколько таких Мокаевых в процентном соотношении интересно?
я Мусульманин с Кавказа, нужно уважать все народы, если та земля для православных священная, нужно перенести строительство мечети в другое место. А Мокаев конечно разочаровал, раз для него существует только Дагестан, пусть они за него и болеют, а я с России, мне нельзя
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космонавт на дереве
Ответ Назар Игорь
Дагестан пока в России, а не в Манчестере.
ну и что? отказаться от России это не означает отказаться от Дагестана тоже
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Rus_smile
Ответ armageddon123456
А, ну так почему тогда православным не должно быть наплевать на мечеть? Причинно-следственная связь прям плохо работает тут
так обоснуй? не можешь?, вы против мечетей в принципе, это лишь выдуманная причина
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Alex1104
Ответ космонавт на дереве
вообще-то он прав, в Москве на 4 миллиона мусульман всего 4 мечети, в Манчестере примерно 60 мечетей на 400тыс мусульман. Где бы не постороили новую мечеть в Москве, недовольные будут в любом случае, хотя новые церкви активно строятся
Сколько в Мекке православных храмов? Католических? Протестантских? Синагог? Дацанов?
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AVKU
Решил хайп поймать на этой теме. Мечетей в России много, особенно в мусульманских республиках. Да и в Москве никто не против мечетей, вопрос места и финансирования. Раздули проблему из ничего. Надеюсь, силовики займутся этим вопросом. Кто-то эту тему явно прогревает с обеих сторон и заводит людей.
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j30
http://www.islam-portal.ru/novosti/105/3729/ http://www.info-islam.ru/publ/novosti/mir/v_anglii_proshla_akcija_protesta_protiv_stroitelstva_mecheti/3-1-0-42741
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космонавт на дереве
Ответ Bigus
С космоса вернись Дагестан не Россия?
и что?
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iSurfer
Слышу звон, да не знаю где он
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Alex1104
Ответ GiordanoBruno
Как будто рф не бомбила Афганистан и Чечню, лол
РФ не бомбила Афганистан.
+6
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Bigus
Ответ космонавт на дереве
от Дагестана он же не отказался
С космоса вернись Дагестан не Россия?
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armageddon123456
Ответ Rus_smile
обосной за святое место, кто его так назвал? и почему нам не должно быть наплевать? ))
А, ну так почему тогда православным не должно быть наплевать на мечеть? Причинно-следственная связь прям плохо работает тут
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Назар Игорь
Ответ космонавт на дереве
от Дагестана он же не отказался
Дагестан пока в России, а не в Манчестере.
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Alex1104
Ответ Sabbir
В ЛОНДОНЕ МЕЧЕТЕЙ В 110 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ В МОСКВЕ
В общем числе мечетей в Лондоне считаются и домашние мечети.
А так - Соборная мечеть в Москве вдвое больше самой большой мечети в Лондоне по вместимости.
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GiordanoBruno
Ответ Alex1104
"Так, немножко побомбили в Ираке, в Ливии, в Афганистане. Но открыто не выступали!"
Как будто рф не бомбила Афганистан и Чечню, лол
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Alex1104
Ответ Rus_smile
обосной за святое место, кто его так назвал? и почему нам не должно быть наплевать? ))
Потому что у нас один Бог.
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Mukunku 64
Красавчег, белого британского ишака этому джентльмену !
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GiordanoBruno
Ответ King_X
Интересно, они хоть в теме, что проблема именно в месте планируемой постройки? И здесь любому адекватному мусульманину должны быть понятны мотивы Но вот такие показушники и лицемеры(всякие Хасбики и Ко), которые только внешними атрибутами показывают свою веру- сейчас на первых полосах СМИ со своими наездами))
Есть нюанс. Разговор про новую мечеть в мск заходит стабильно раз в пару лет последние лет 10-20. И каждый раз место оказывается не то, тк местные не хотят толп по пятницам и тп. емнип, в одном выбранном месте строительства даже свинью закапывали, чтобы сделать местно непригодным
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<~Inter~>
Ответ Antonio Gaudi
>Я читал много комментариев, как русские протестуют против мусульман, которые хотят построить мечеть в Москве! Выступают против строительства мечети в конкретном месте, важном для православных. И выступают жители, а не государство, так что причём тут Англия? Англичане так же выйдут на протесты, если мечеть решат построить на важном для их истории и культуры месте. Причем выйдут не 14 000, а на порядок больше. Какие же глупые и агрессивные люди, я просто поражаюсь. Cам толком не изучил историю вопроса, а начитался комментариев своих единоверцев и пошёл нести чепуху. Cколько таких Мокаевых в процентном соотношении интересно?
Так в Англии и не продадут культурно значимый участок кому попало
+2
-2
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Максим Ачкасов
Е*лан
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