Мокаев – про травму колена: «В следующем месяце будет Рамадан, поэтому я в любом случае буду отдыхать»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев рассказал, почему не постучал в знак сдачи, попав на болевой прием Жафела Фильо.

«Как мое колено? Оно пару раз хрустнуло, после чего он [Жафел Фильо] поправил хват и начал тянуть еще сильнее. Знал, что это его единственный шанс на победу.

В следующем месяце будет Рамадан, поэтому я в любом случае буду отдыхать. Зачем мне стучать? Я выигрывал бой, забрал два раунда. Не был близок к тому, чтобы сдаваться», – сказал Мокаев.

На турнире UFC 286 Мокаев победил Жафела Фильо удушающим приемом в третьем раунде.

Видео болевого приема Фильо: нога Мокаева неестественно изогнулась в колене

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1 комментарий

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Said Saidov
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