Шавкат Рахмонов – о гонораре в UFC: «Бойцы моего уровня получают гораздо больше»
Шавкат Рахмонов рассказал, сколько зарабатывает в UFC.
Казахский боец признался, что получил за бой с Джеффом Нилом на UFC 285 больше 200 тысяч долларов.
Рахмонов отметил, что эта сумма предусмотрена контрактом, но бойцы его уровня получают существенно больше. Он отказался озвучивать доходы с рекламы, сославшись на множество влияющих факторов.
Напомним, что 5 марта Рахмонов досрочно победил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.
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