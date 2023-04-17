Шавкат Рахмонов – о гонораре в UFC: «Бойцы моего уровня получают гораздо больше»

Теги UFC MMA Шавкат Рахмонов UFC 285 Джефф Нил Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов рассказал, сколько зарабатывает в UFC.

Казахский боец признался, что получил за бой с Джеффом Нилом на UFC 285 больше 200 тысяч долларов.

Рахмонов отметил, что эта сумма предусмотрена контрактом, но бойцы его уровня получают существенно больше. Он отказался озвучивать доходы с рекламы, сославшись на множество влияющих факторов.

Напомним, что 5 марта Рахмонов досрочно победил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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8 комментариев

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jonnysilverhand01
Рахмонов крут, хотелось бы увидеть его в боях против топов лиги
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Палач022
Пока не вижу высокого уровня у Рахмонова
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Мовсар Германия
так научись продавать бои, будь интересен всем, умей делать шоу.
Тот же Чимаев в последнем бою, заработал 1🍋 а Холланд 800к
+8
-5
+3
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Vasiliy S
Платят не за уровень, а за принесенный/потенциальный доход для организации
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АРХАТ
Ответ Палач022
Пока не вижу высокого уровня у Рахмонова
..особенно если он так много будет пропускать и дальше
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baydos
У Шавката есть потенциал...если бы еще с английским поработать.
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Pronger
Ответ Мовсар Германия
так научись продавать бои, будь интересен всем, умей делать шоу. Тот же Чимаев в последнем бою, заработал 1🍋 а Холланд 800к
Так Шавкат и не жалуется на доход.
Сам говорит, что там больше, чем 200к
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