Шавкат Рахмонов – о гонораре в UFC: «Бойцы моего уровня получают гораздо больше»

Шавкат Рахмонов рассказал, сколько зарабатывает в UFC.

Казахский боец признался, что получил за бой с Джеффом Нилом на UFC 285 больше 200 тысяч долларов.

Рахмонов отметил, что эта сумма предусмотрена контрактом, но бойцы его уровня получают существенно больше. Он отказался озвучивать доходы с рекламы, сославшись на множество влияющих факторов.

Напомним, что 5 марта Рахмонов досрочно победил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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