UFC номинировал бой Рахмонов – Нил на лучший в месяце

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

UFC номинировал бой казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) с американцем Джеффом Нилом (15-5) на лучший поединок марта.

Также в этот список вошли бои бразильца Витора Петрино (8-0) против представителя Швеции Антона Туркаля (8-2), американца Джастина Гэтжи (24-4) против уроженца Казахстана Рафаэля Физиева (12-2) и американского бойца Си Джей Вергары (11-4-1) против бразильского файтера Даниэла Ласерды (11-5).

Рахмонов выиграл у Нила удушающим в третьем раунде.

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