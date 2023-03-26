Нурбек Карабала о победе Рахмонова над Нилом: «Такой поединок нужен был Шавкату»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился впечатлениями от победы Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом:

«У Шавката это лишь второй бой, когда он дрался три раунда. Я уверен, что он сделал из боя с Нилом для себя выводы. Такой поединок нужен был Рахмонову, где он сам идет вперед, но и получает в ответ. В итоге получилась драма, думаю, что это лучший бой в его карьере, хорошая проверка. Он поработает еще для своего развития. Этот бой даст ему толчок в развитии, он уже пошел на несколько уровней вверх»

Шавкат задушил Нила в третьем раунде.

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