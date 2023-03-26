Нурбек Карабала о победе Рахмонова над Нилом: «Такой поединок нужен был Шавкату»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Джефф Нил Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился впечатлениями от победы Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом:

«У Шавката это лишь второй бой, когда он дрался три раунда. Я уверен, что он сделал из боя с Нилом для себя выводы. Такой поединок нужен был Рахмонову, где он сам идет вперед, но и получает в ответ. В итоге получилась драма, думаю, что это лучший бой в его карьере, хорошая проверка. Он поработает еще для своего развития. Этот бой даст ему толчок в развитии, он уже пошел на несколько уровней вверх»

Шавкат задушил Нила в третьем раунде.

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий