Нурбек Карабала о конфликте с Джеффом Нилом: «Абсолютно не было агрессии, все было ради прикола»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Джефф Нил Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о конфликте с экс-соперником Шавката Рахмонова Джеффом Нилом:

«Мы стояли в коридоре, мы все эти дни ходили заряженными. Может быть дома я себя по-другому ощущал, а там энергетика перед боем, все на взводе. Мы стоим его обсуждаем, и он идет на встречу, я смотрю на него, он идет на расслабоне, и я ему говорю, что Шавкат выиграет тебя. Немного в шуточной форме. У меня абсолютно не было агрессии, это все было ради прикола»

Ранее Джефф рассказал о том, что даст пощёчину Нурбеку при встрече.

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