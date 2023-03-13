Шавкат Рахмонов о следующем сопернике: «Думаю, дадут или Ковингтона, или Белала. Наверное, Белал»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад Джефф Нил Спорт Казахстана

Боец MMA Шавкат Рахмонов прокомментировал победный бой с Джеффом Нилом и сделал предположение о своем следующем сопернике в UFC.

«В начале да, я пропустил удар. Есть некоторые ошибки. В целом соперник не с улицы тоже, в топ-7 рейтинга. Дойти до такой строчки рейтинга непросто. Поэтому надо понимать. Далее мои соперники будут еще сильнее. Если выйду с Ковингтоном, то вообще будет отлично. Есть еще Белал Мухаммад. Думаю, дадут или Ковингтона, или Белала. Наверное, Белал», – сказал Рахмонов в интервью «Qazsport».

Напомним, Рахмонов после победы над Джеффом Нилом поднялся на шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC. Белал Мухаммад занимает четвертое место рейтинга, Ковингтон – второе. 

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий