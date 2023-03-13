Шавкат Рахмонов о следующем сопернике: «Думаю, дадут или Ковингтона, или Белала. Наверное, Белал»

Боец MMA Шавкат Рахмонов прокомментировал победный бой с Джеффом Нилом и сделал предположение о своем следующем сопернике в UFC.

«В начале да, я пропустил удар. Есть некоторые ошибки. В целом соперник не с улицы тоже, в топ-7 рейтинга. Дойти до такой строчки рейтинга непросто. Поэтому надо понимать. Далее мои соперники будут еще сильнее. Если выйду с Ковингтоном, то вообще будет отлично. Есть еще Белал Мухаммад. Думаю, дадут или Ковингтона, или Белала. Наверное, Белал», – сказал Рахмонов в интервью «Qazsport».

Напомним, Рахмонов после победы над Джеффом Нилом поднялся на шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC. Белал Мухаммад занимает четвертое место рейтинга, Ковингтон – второе.

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом